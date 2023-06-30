黄永宏：武装部队将投资于先进培训和作战平台 维护新加坡和平

武装部队和国民服役制度让新加坡享有今日的和平，面对不断加剧的安全和气候变化威胁，武装部队将投资于先进的培训和作战平台以及培育军人的使命感，继续维护新加坡的和平。

7月1日是军人节，国防部长黄永宏医生星期五（6月30日）在新加坡中华总商会大厦举行的军人节宣誓效忠仪式上发表军人节献词，以国际局势为背景，重申强大的武装部队对维护和平的重要。

黄永宏指出，俄乌战争持续影响欧洲和世界局势，乌克兰受到的重创可能须战后超过一代人重建。同时，中美竞争关系升温，以及可能在台湾问题上发生冲突或擦枪走火，更会导致亚洲乃至世界陷入深渊。气候变化的影响日益严峻，所造成的粮食和水源短缺也可能引发战争。

他说，为加强保卫新加坡的能力，新加坡武装部队不断转型，包括成立国防数码防卫与情报军部队、建立高仿真训练环境，以及引入先进作战平台。

“我们可以提升武装部队的装备和作战平台，但没有武装部队人员的使命感，这些装备只是钢铁和混凝土。要确保新加坡继续是和平以及和谐的绿洲，阻止侵略和应对现有及新型的威胁，我们必须建立强大的武装部队，而这必须通过优秀的军人建立。”

今年的军人节宣誓效忠仪式也同时在国立大学医院、淡马锡理工学院和新达城会展中心举行。仪式分别由教育部长陈振声、卫生部长王乙康，以及总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮主持。