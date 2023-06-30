张学友新加坡演唱会加开两场 公众清早排队购票

张学友新加坡演唱会二度加场，开票第一天有公众早上7时就到新邮政中心外排队等候售票。

九场已售出7万2000张门票的“张学友 60+巡回演唱会”新加坡站一票难求，主办方日前宣布再于8月3日和4日加开两场，共将在7月14日至8月4日期间献唱11场。

星期五（6月30日）早上9时左右，新邮政中心的邮局门口已排起超过30人的长龙，至10时30分邮局开门时，人龙已超过50人。

排在队伍最前面的谭永康（40岁，公务员）还自带了折叠椅。他受访时说，因为此前网上购票根本买不到票，所以他早上7时左右就来邮政局排队购票，成功买到了三张388元价位的门票。

现场公众排队等候之余，也通过手机登陆Ticketmaster系统购票，增加买到票的几率。据了解，演唱会门票于上午10时开放购买，公众上午9时登陆网站时，等候队列已超过17万人。

歌迷于欣（29岁，服务员）说：“我的丈夫是张学友的歌迷，前面九场我们都买不到票，没有想到还能再加两场，能买到就好，要我们分开坐也没关系。”（邬福梁摄）

上午7时到体育馆购票扑了空，8时赶到了新邮政中心的于欣（29岁，服务员）说：“我的丈夫是张学友的歌迷，前面九场我们都买不到票，没有想到还能再加两场，能买到就好，要我们分开坐也没关系。”

她透露，早上7时登陆网页系统时已有超过两万人排队，但成功进入选座页面后，所选区域门票已售罄，刷新页面后排号已经超过40万。

新邮政中心的邮局门口星期五（6月30日）早上出现购票人龙。（邬福梁摄）

上午11时17分，新邮政工作人员告知在排队的数十名公众，门票已全部售罄，大多数公众难掩失望，但也表示是意料之中的事。

成功在邮局柜台购得最后一张门票的程明凤（60岁，财务经理）说：“我排到手脚发冷，太紧张了。上次加场我9点多来排，排了4个多小时没有买到。我老公是张学友的歌迷，二十多年咯，每次去KTV都要唱他的歌。下次张学友再来开演唱会不懂要等到几时了。”