男子掌掴猛掐前女友 路人劝架也挨揍

曾因偷车和盗用车主信用卡入狱的青年又惹事，酒后掌掴前女友还掐她脖子，路人见状帮忙，青年竟然连路人也揍。

被告是28岁的云振宝（译音）。他面对12项控状，控方以其中六项提控，其中包括非礼、触犯骚扰法令、蓄意伤人、刑事暴力以及鲁莽行为导致他人受伤。

根据案情，2020年7月3日，被告在宏茂桥5道第154座组屋的停车场与26岁的前女友起争执。当时被告已经喝了一杯啤酒。

被告与前女友吵起来之后，掌掴她脸颊数次，还掐住她的脖子。前女友大声呼叫，一名35岁的男路人闻声过来帮忙。

路人尝试让被告和前女友冷静，被告却向他爆粗口。公众当场报警。

警方到场前，路人用手机拍被告，被告见状，打了对方一拳，还抢走对方手机。

被告想逃离现场，路人与另一名公众当场制伏他，在被告删除视频前拿回手机。

判坐牢11周两天

法官最后判被告坐牢11周两天。

被告有前科，根据《新明日报》2018年报道，被告在同年6月于乌节路停车场偷车，事后盗用车主信用卡，短短四小时后被逮捕。他之后被判坐牢一年三周。

2017年，被告也曾犯下欺骗和企图欺骗罪，拿假金条到当铺典当换现金，用19条假金条欺骗超过三间当铺超过3万3000元，被判坐牢一年。