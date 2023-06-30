雪兰莪马会拟增收狮城赛驹 有练马师接洽转道

雪兰莪赛马公会准备每年接收约200匹本地赛驹，并指接到至少五名本地练马师的询问，拟将业务转移至马来西亚。双方目前正在讨论马房分配事宜。

星洲网星期四（6月29日）报道，雪兰莪赛马公会有意引入更多来自新加坡的赛驹，也考虑让一些在新加坡受训的马房员工到马国继续发展。

雪兰莪赛马公会总经理关永祥说，他们每年都会从我国引入120至150匹马。随着克兰芝马场即将在2027年3月归还给新加坡政府，雪兰莪马会准备在这个基础上增加50匹马的配额。“换句话说，我们每年可以从新加坡引入大约200匹马。”

目前，雪兰莪马场约有600匹马。关永祥说，若要进一步接收新加坡马匹，就必须增建马厩和训练设施，也得考虑是否增办赛事或举办夜间赛。“但我们必须想清楚马匹的数量能否持稳，或在日后稳健增长。若投入大量资金建设，马会就得开拓更多可持续发展的业务。”

该马会也收到约五名新加坡练马师的场地询问，但好些练马师、赛马培训试蹄员和马房员工仍面对转职、失业或收入锐减的困境，犹豫不前。

报道指出，在新加坡从事练马师，月入高达2万新元，如果转换阵地到马国发展，收入将锐减至2万令吉（约5798新元）。新加坡赛马培训试蹄员的收入约2000至3000新元，转到马国谋生，薪金同样会缩减。

《联合早报》早前报道，新加坡赛马公会与新加坡练马师协会曾于6月9日展开首次闭门会议，就马匹运送安排、非马会员工补偿、人员流失等课题展开讨论，但没达成任何共识。6月14日，练马师协会与马主代表会面，拟议联署致函政府提出诉求。

新加坡赛马公会日前受询时则说，马会已就当局的过渡性援助通知马主和练马师，也正和练马师商讨他们所需的额外协助，并会将所知问题提呈给政府，以寻求解决方案。