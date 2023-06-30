国会下周复会 四阁员就黑白洋房发表部长声明

两位内阁部长租住黑白洋房引起最多议员关注，国会星期一（7月3日）上午11时复会时，朝野议员围绕这个课题总共提出23道口头询问，四名内阁成员会发表部长声明作为回应。

根据国会秘书处星期五（6月30日）公布的议程，议员提出的23道口头询问包括：租赁交易的处理是否符合程序、部长是否获得内部信息、租住过程是否有利益冲突、当局对黑白洋房的维护，以及政府是否计划重新发展这些殖民地洋房所处地段供公共住屋用途。

四名内阁成员将发表部长声明做出回应。他们是负责调查的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、文化社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及租住莱道路（Ridout Road）黑白洋房的内政部长兼律政部长尚穆根与外交部长维文。

贪污调查局和张志贤针对两名内阁部长租住黑白洋房一事进行的调查，有关报告书已经在6月28日提交给国会并公开发表。贪污调查局的调查结论是，没有证据显示租住过程涉及任何贪腐或违法行为。两名内阁部长也没有滥用职权，或获得特殊待遇和内部信息。

反对党议员也会在国会提出两项动议。潘群勤和梁文辉提出“废止集选区”，工人党盛港集选区议员林志蔚副教授和阿裕尼集选区议员费沙则希望国会表彰我国运动员，在第32届东南亚运动会和第12届亚细安残疾人运动会上取得的成就，并呼吁政府全面评估我国的体育生态，为接下来10年设定明确可实现的目标。