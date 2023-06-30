丹戎加东大厦迎翻新 周五最后一天营业后落幕

拥有39年历史的丹戎加东大厦将在今年下半年展开大规模翻新，星期五（6月30日）最后一天营业。

建于1984年的丹戎加东大厦（Tanjong Katong Complex）是建屋发展局盖的首座冷气购物中心，1998年由新加坡土地管理局接管。大厦过去数十年来不曾进行大规模翻新。

周五关闭前的最后一天，进出这座商场的人稀稀落落。几乎所有的门店都已关上大门，只有少数店主和帮工还在忙碌收拾，他们得在傍晚7时前收整齐全。

作为马来文化和商业聚集地，大厦已成为许多民众刻在心里的记忆。从正门进入大厦，右侧便是第一代商户梁水杰（68岁）的相机店。从34年前开始，梁水杰便在这里经营相机以及手机的维修，他坦言，对这个地方有深厚感情，和附近的居民都熟悉了。“每逢马来节日的时候，许多马来朋友会来店里买东西，聊天打趣，那是印象最深的回忆之一。”

店铺关闭后，年岁已大的梁水杰准备退休，“有些店主搬到大厦对面的KINEX购物中心和城市购物中心（City Plaza），但我打算休息了。”他一边缓缓拉上卷帘门，一边说“落幕了”。

为期三年的翻新工程包括增加建筑面积、在天台增设餐饮区、重新规划内部格局，以及翻修外观等。这也是当局要把芽笼士乃打造成独特文化区计划的一部分。

土管局早前把100多名租户的租约延长半年，让他们继续营业至6月底。