组屋高楼抛物案件假定条文7月1日生效

从7月1日起，国家环境局一旦确定某个组屋单位有人高楼抛物，例如有目击者或被监察摄像机拍到罪证等，屋主将自动视为违例者。

若屋主在事发时把整个单位租出去，责任则由租户承担。屋主或租户可在接到违规通知后的14天内举证反驳，例如证明他事发时不在单位内或垃圾不是他扔的，又或是提供可能犯案者的身份。

环境局星期五（6月30日）发文告说，早前宣布的组屋高楼抛物案件假定条文（presumption clause），假定注册屋主或租户就是违例者，将在7月1日生效。

环境公共卫生（修正）法案2023年2月在国会上三读通过，当中的修订内容包括为组屋高楼抛物案件增设假定条文。这是为加大法律威慑能力，让屋主和租户负起更大责任，预防高楼抛物举动。

从2020年至2022年，环境局平均每年接到3万1200起高楼抛物的通报，比2017年至2019年的平均每年1万9100起增加约64％。

环境局自2013年开始采用摄像机取缔违例者，2020年至2022年间，当局每年平均调用2600个摄像机。当局在2020年向约2000起案件采取执法行动，2021年有约1500起，2022年有约1100起。

高楼抛物初犯最高刑罚为罚款2000元；第二次被控可被罚款最高4000元；第三次或以上最高1万元。此外，法庭有权发出劳改令，下令违法者清理公共场所最长12个小时。

环境局会继续采取宣导和执法行动，鼓励公众对国家的环境整洁负起更大责任。