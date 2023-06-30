新马警方捣毁跨国诈骗团伙 三新加坡人涉洗黑钱落网

新加坡警察部队和马来西亚皇家警察联合展开执法行动，捣毁跨国诈骗团伙，三名新加坡人因涉嫌洗黑钱被捕，他们涉及款项超过290万元的至少50起诈骗案。

新加坡警察部队星期五（6月30日）发文告指出，新加坡的商业事务局联合马来西亚皇家警察属下的武吉阿曼以及柔佛商业犯罪调查部展开联合行动后，在柔佛州捣毁一个跨国诈骗团伙。

2023年4月起，新马警察经常互通有关本地的诈骗案情报，调查发现有团伙在柔佛州洗黑钱。

马国警察星期一（26日）在柔佛州一栋大楼展开突击行动，其中三名介于26岁至40岁的新加坡男子落网，他们涉嫌将诈骗案的骗款用来洗黑钱。

这三人相信涉及超过50起在本地报案的诈骗案，包括投资骗案、招聘骗案、电子商务骗案和假冒公务员骗案等，损失金额高达290万元。

涉案的两名新加坡男子星期五（6月30日）引渡回国，图为其中一人被警察押走。（新加坡警察部队提供）

初步调查显示，三人被指通过Telegram或脸书等平台向他人购买银行户头，再用来洗黑钱。

其中，34岁和26岁男子在星期五被引渡回国，并将在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下于星期六（7月1日）被控上庭。

另一名男子因涉及其他罪行，目前仍在马国接受调查。

任何人抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令若罪成，将面对罚款最高50万元，或坐牢最长10年，或两者兼施。