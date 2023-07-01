慈怀疗护病患明年起将获更高津贴

王康威

更新 /
更新 / 2023年7月1日 1:09 PM
发布 /
发布 / 2023年7月1日 1:00 PM
卫生部长王乙康星期六在第八届新加坡慈怀疗护研讨大会开幕仪式上宣布，接受住院、居家和日间慈怀疗护的本地临终病患从明年起将能获得更高的津贴。（何家俊摄）
卫生部长王乙康星期六在第八届新加坡慈怀疗护研讨大会开幕仪式上宣布，接受住院、居家和日间慈怀疗护的本地临终病患从明年起将能获得更高的津贴。（何家俊摄）

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接受住院、居家和日间慈怀疗护的本地临终病患，从明年起将能获得更高的津贴、住院病患的终身健保索偿顶限也将提高，病患也能使用更多保健储蓄支付居家和日间慈怀疗护。

卫生部长王乙康星期六（7月1日）在第八届新加坡慈怀疗护研讨大会开幕仪式上，宣布一系列提升慈怀疗护服务的新措施，包括为临终病患提供更多津贴。

从2024年第四季起，卫生部将显著提高对住院、居家和日间慈怀疗护的临终病患的津贴，所有公民都将能根据每月人均家庭收入和住屋年值，享有至少50%津贴，最高能获得80%津贴。永居居民病患则会根据每月人均家庭收入和住屋年值，获得介于25%至50%的津贴。

目前，收入较高的本地病患无法获得任何津贴，新措施生效后，几乎所有病患的津贴都会增加，增幅最高可达55个百分点。

此外，从明年第一季起，住院病患终身健保（Medishield Life）的索赔也将提高，接受普通疗护的病患每日索赔顶限将从250元增至460元，专科疗护则从350元增至500元。

卫生部也将从明年第一季起，取消使用保健储蓄（Medisave）支付居家和日间慈怀疗护的终生赔偿顶限，过去病患最多能使用2500元来支付慈怀疗护服务。不过，使用家人保健储蓄来支付疗护费用的病患，仍保留2500元顶限。

所有在卫生部资助供应商接受长期疗护者 可享有药物津贴

目前，不是所有临终病患尤其是较高收入者可享有药物方面的津贴。从明年第四季起，所有在卫生部资助的服务供应商接受长期医疗护理的临终病患，不论家庭收入水平，都可享有药物津贴。

在疗养院、居家医疗和慈怀疗护接受长期医疗护理的公民，可获得至少50%的药物和疫苗津贴，永久居民则能享用至少25%的津贴，津贴额与他们在公共医疗机构的津贴一致。

上述津贴都会直接提供给慈怀疗护机构，让临终病患享有较低的医药费。王乙康致辞时说，新津贴调整陆续生效后，提供慈怀疗护的机构每年将获得额外约1500万元的补助。

卫生部希望通过增加对慈怀疗护的资助来扩大疗护规模，例如居家疗护名额预计将在2025年底从目前的2000个增至2800个。

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