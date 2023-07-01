慈怀疗护病患明年起将获更高津贴

接受住院、居家和日间慈怀疗护的本地临终病患，从明年起将能获得更高的津贴、住院病患的终身健保索偿顶限也将提高，病患也能使用更多保健储蓄支付居家和日间慈怀疗护。

卫生部长王乙康星期六（7月1日）在第八届新加坡慈怀疗护研讨大会开幕仪式上，宣布一系列提升慈怀疗护服务的新措施，包括为临终病患提供更多津贴。

从2024年第四季起，卫生部将显著提高对住院、居家和日间慈怀疗护的临终病患的津贴，所有公民都将能根据每月人均家庭收入和住屋年值，享有至少50%津贴，最高能获得80%津贴。永居居民病患则会根据每月人均家庭收入和住屋年值，获得介于25%至50%的津贴。

目前，收入较高的本地病患无法获得任何津贴，新措施生效后，几乎所有病患的津贴都会增加，增幅最高可达55个百分点。

此外，从明年第一季起，住院病患终身健保（Medishield Life）的索赔也将提高，接受普通疗护的病患每日索赔顶限将从250元增至460元，专科疗护则从350元增至500元。

卫生部也将从明年第一季起，取消使用保健储蓄（Medisave）支付居家和日间慈怀疗护的终生赔偿顶限，过去病患最多能使用2500元来支付慈怀疗护服务。不过，使用家人保健储蓄来支付疗护费用的病患，仍保留2500元顶限。

所有在卫生部资助供应商接受长期疗护者 可享有药物津贴

目前，不是所有临终病患尤其是较高收入者可享有药物方面的津贴。从明年第四季起，所有在卫生部资助的服务供应商接受长期医疗护理的临终病患，不论家庭收入水平，都可享有药物津贴。

在疗养院、居家医疗和慈怀疗护接受长期医疗护理的公民，可获得至少50%的药物和疫苗津贴，永久居民则能享用至少25%的津贴，津贴额与他们在公共医疗机构的津贴一致。

上述津贴都会直接提供给慈怀疗护机构，让临终病患享有较低的医药费。王乙康致辞时说，新津贴调整陆续生效后，提供慈怀疗护的机构每年将获得额外约1500万元的补助。

卫生部希望通过增加对慈怀疗护的资助来扩大疗护规模，例如居家疗护名额预计将在2025年底从目前的2000个增至2800个。