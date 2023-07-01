增添更多餐饮选项与社区空间 海军部坊旧貌换新颜

增加更多餐饮选项与社区空间、室内全场冷气开放，1997年落成的海军部坊旧貌换新颜，翻新后为居民提供更舒适的购物休闲环境。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期六（7月1日）出席海军部坊（Admiralty Place）开幕仪式致辞时说，在着手翻新之前，建屋发展局做了民意调查，深入了解居民的需求、喜好与生活方式，并与基层组织顾问佳馥梅定期讨论，把这些意见和反馈融入海军部坊的设计和规划中。

调查显示，大部分居民希望邻里中心有一家超市和一家药房或个人护理商店，以及更多用餐的选择。建屋局根据居民反馈，将海军部坊的商店数量，由翻新前的46个增至72个，其中有20家是餐饮店。除了快餐店和外卖亭，翻新后的海军部坊也设有一个清真食阁“Cantine Corner”。

海军部坊的翻新工程自2019年5月开始，2022年底完成，商店自今年1月起陆续开张。截至6月，逾九成的商店已开始营业。

海军部坊翻新工程从由一根根木柱支撑起来的甘榜建筑汲取灵感。翻新后，这座邻里商场室内全场冷气开放，商店布局也有所更新，与附近的综合开发项目海军部村庄（Kampung Admiralty）具有良好的连接性。

有盖衔接桥与海军部村庄小贩中心连接起来

一座15米长的有盖衔接桥，将海军部坊二至三楼的购物区与海军部村庄二楼的小贩中心连接在一起，另一座衔接桥则通往现有的托儿中心。为方便居民，海军部坊还安装了更多电动扶梯和升降电梯。

海军部坊也设有一个98平方米的中庭，作为鼓励居民互动、增进社区联系的社区空间，以及一个为有孩子的家庭玩耍、共享天伦之乐的无障碍露台（terrace）。

海军部坊于2020年获得建屋局创新设计奖，也获得今年建屋局工程奖的提名，同时获建设局认证为绿色建筑标志白金奖（Green Mark Platinum）的建筑。它采用LED节能照明系统，可节能35%。此外，立面及垂直绿化墙还可最大限度地减低热量，从而降低环境温度。海军部坊也利用海军部村庄现有的制冷系统，实现更具可持续性的设计。

沈颖指出，政府将通过增强型企业家计划（Enhanced Entrepreneur Scheme）进一步鼓励创业，并通过商店提升计划（Revitalisation of Shops）促进实体升级，同时减少店主承担的翻新成本。

“除了物理空间之外，我们还希望让我们的邻里对每个人都更具包容性。在这方面，我们正为具包容性招聘做法的社会企业和商家提供更多援助。”