涉非法提供咳嗽药水及成瘾药物 六男助查

涉嫌非法提供咳嗽药水及各类成瘾药物，六名犯罪团伙被执法机构取缔后助查，芽笼和碧山的违禁药物供应链也被阻断。

新加坡警察部队、卫生科学局和卫生部星期六（7月1日）发联合文告说，勿洛警署和卫科局人员于6月14日至16日合作执法，展开了自2019年以来针对非法可待因（codeine）供应商的最大一次扫荡行动，起获了68万现金、约190公升含可待因的咳嗽药水、各类药片、34支电子烟和八包漏税香烟。

其中，这些可待因的咳嗽药水黑市价高达15万元，可供约1000名成瘾者服食。根据早前报道，可待因取自鸦片成分，喝了含可待因的咳嗽药水或会上瘾。一些不法之徒将这类咳嗽药水当兴奋剂出售，不少瘾君子也以它来代替毒品。

文告指出，落网的犯罪团伙被指提供违禁药物，并在全岛各处进行非法活动，包括芽笼34巷一带，以及碧山的一家注册诊所。年龄介于37至61岁的六名男子目前正在协助当局调查，其中四人因涉嫌私会党活动被捕。

初步调查显示，这些含可待因的药物是从碧山诊所取得，然后转送至芽笼和蔡厝港3道的住宅单位非法销售。

任何人被发现进口、制造，或提供非法健康产品，一旦罪成可判长达两年监禁，或最高5万元罚款，或两者兼施。卫生部将调查涉案的碧山诊所是否触法。