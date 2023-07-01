更新版全国慈怀疗护策略出炉 新护理模式增加人力资源

卫生部将研究新的疗护模式，例如让居家护理机构和疗养院在专业慈怀疗护机构的帮助下，为患有复杂慢性病的病患提供慈怀疗护。

卫生部长王乙康星期六（7月1日）在第八届新加坡慈怀疗护研讨会的开幕仪式上，正式推介更新版的全国慈怀疗护策略，推动慈怀疗护新倡议，包括通过新护理模式来增加人力资源。

王乙康指出，慈怀疗护是相对小众的领域，不是一般医护人员的首选，卫生部希望能提高慈怀疗护领域工作的意识和吸引力。

除了培养慈怀病院的人才，卫生部也有意为疗养院、居家护理和全科医生提供培训和支持，让他们能在临终病患的照料方面扮演更大的角色。

在新策略下，卫生部也将简化病患从急性治疗过渡至慈怀疗护的程序、扩大居家喘息护理，以及提高公众对慈怀疗护和临终计划的认识。

冯瑶珍慈怀疗护研究所成立 建立跨专业教育计划和培训

为满足慈怀疗护的需求，以本地已故慈怀疗护先驱命名的冯瑶珍慈怀疗护研究所（Cynthia Goh Palliative Care Institute，简称CGPCI）也在研讨会上正式成立。

这个隶属于新保集团杜克—国大学术医学中心的研究所，将会建立跨专业教育计划和培训，提高本地与亚太地区提供临终慈怀疗护服务的能力。

已故的吴冯瑶珍教授是首个将慈怀疗护概念引入新加坡的人，毕生致力于普及慈怀疗护。为传承她的理念，她的丈夫吴学士教授和亲属捐赠600万元的初始基金建立此研究所。





















