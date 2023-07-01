涉恶意软件盗银行资料案 13男女被捕

不法之徒以广告为饵，诱使安卓手机用户下载恶意软件，神不知鬼不觉进行程操作盗取银行资料。警方在执法行动中逮捕了13名涉案男女，包括一名16岁少年。

新加坡警察部队星期六（7月1日）发文告说，商业事务局和警察情报局于6月26日至30日展开了全岛反诈执法行动，逮捕了年龄介于19岁至35岁的10男两女，以及一名16岁少年。他们被指参与近期一连串与银行有关的恶意软件诈骗案件。

此外，另有九名男子和一名女子正协助警方调查，他们的年龄介于17岁至65岁。

今年1月以来，警方陆续接获不少报案，受害者指骗子利用恶意软件入侵他们的安卓手机，导致银行户头出现未经授权的交易。在此之前，这些受害者从未向任何人提供网银资料、一次性密码（OTP）或Singpass资料。

扣押的案件物证。（警方提供）

文告指出，误坠这类骗案的受害者通常在脸书等社交平台看到广告，如清洁服务、宠物美容、海鲜杂货商品等，有意选购而联系“卖家”。骗子这时就会以方便购买为幌子，要求受害者下载恶意安卓软件包（Android Package Kit，简称APK），受害者根据指示做，殊不知已落入骗子的圈套中。

骗子得逞后，会通过电话或短信说服受害者开启安卓手机的无障碍功能（accessibility），借此削弱手机的安全层级，以便远程操控受害者的手机，盗取储存在手机的银行资料，进行非法登录网银、将钱骡添加为收款人并汇款、提高转账额度等未经授权的操作。

不仅如此，骗子还可能删除银行通过短信或电邮发来的转账通知，藏形匿影，受害者对转账也就不知情。

13名男女因涉案被捕。初步调查显示，年龄介于19岁至27岁的七男两女，以及16岁少年，被指交出自己的银行户头、网银资料或提供Singpass户头来换取金钱利益，让诈骗案得以进行；另三名20岁至35岁的男子则相信从钱骡的银行户头取款，再把钱转交给身份不明的人士。

警方调查仍在进行中。