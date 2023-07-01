砖块扔总统府 一周后再扔腐乳 少年认罪

闲着无聊，少年竟往总统府扔砖块，被捕后觉得忿忿不平，一周后做好“变装”准备，再往总统府扔一罐腐乳。少年星期五（6月30日）认罪，择日下判。

17岁少年面对两项鲁莽行事的罪行，他星期五承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑。

由于被告未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道他的姓名。

案情揭露，今年5月18日上午11时44分左右，被告因感到无聊，将一个砖块丢向总统府的方向。砖块落在总统府内，被告随之被捕，并接受警方调查。

被告觉得忿忿不平，也感到不满，认为自己并没有瞄准总统府扔砖块，也没有想到砖块会掉进总统府内，但他清楚知道总统府是受保护区。

为了表达不满，被告筹划一周后再次“出击”，这次要把一罐腐乳丢进总统府。

5月25日下午1时30分，被告穿着灰色T恤，又套上蓝色T恤，有意“变装”以避免被发现。

大约半小时后，被告抵达狮城大厦（Plaza Singapura），边走边为腐乳拆封，将腐乳丢进总统府后拔腿就跑。腐乳玻璃罐在落地瞬间爆裂，被告的行为都被电眼拍下。

案展7月18日下判

主控官申请让被告接受缓刑监视以及强制性治疗的评估，待报告出炉后再进行判刑陈词。

法官批准，案展7月18日下判。