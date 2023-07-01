南非泛舟两狮城人落水亡 涉事旅游公司暂停带团

一对新加坡男女在南非泛舟时落水丧命，负责带团的媒体与旅游刊物公司The Travel Intern事发两周后，宣布暂停所有前往南非的探险活动。

《联合早报》日前报道，这起事故发生在当地时间6月18日下午约2时42分（新加坡时间18日晚上约8时42分），地点是南非西北省（North West）一带的鳄鱼河（Crocodile River）。20名新加坡籍游客在六名当地向导的陪同下泛舟，岂料其中四只独木舟翻覆，34岁男子和39岁女子救上岸后宣告不治。

The Travel Intern星期五（6月30日）发声明说，公司将暂停日后的南非探险活动，以便能够与在南非合作的旅行社，彻底重新评估及实时额外措施，确保日后筹办的旅行项目安全。

公司也向死者的家属表示慰问，并承诺会尽全力支持和援助受影响的旅客和家属。“我们的目标一直是创造令人难忘和安全的体验，让人们享受旅行的精神。发生如此悲惨的事故，我们感到很难过。”

新加坡游客在鳄鱼河泛舟发生憾事时，为期九天的行程正进入倒数第二天。声明指出，鳄鱼河的流速介于第二至第三级，适合初学者和第一次尝试泛舟的人体验，当时所有参与者在泛舟前聆听安全简报，也有穿戴救生衣和头盔。