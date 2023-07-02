本地乐龄安全区增至30个 让居民出行更安全

西海岸一带增设两个乐龄安全区，使全岛乐龄安全区增至30个，让年长行人出行更安全。

位于金文泰西2街和西海岸通道的乐龄安全区正式完工。交通部长易华仁也是西海岸集选区议员，他星期天（7月2日）出席社区活动时说：“这两个地区的年长者越来越多，因此我们希望使用者能有更友好和方便的道路，尤其是年长者和其他特需人士。”

除了在这两个乐龄安全区装置指示牌，提醒驾驶者在驶入前，须将车速降低到每小时40公里，陆路交通管理局也延长这些路段的交通灯“绿人”和三色右转箭头交通灯亮起的时间。

考虑到为坐轮椅者，以及推婴儿车或手推车的人提供更友好的出行体验，陆交局也在乐龄安全区设置更多无障碍人行过道，以及更宽的中央路隔，可让行人过马路时在路隔暂时休息。

另外，陆交局也修改道路的路缘，像是设立Y型三叉路口和“S”形弯道，利用这些更弯曲的道路让驾驶者放慢车速。

易华仁以西海岸通道的乐龄安全区为例说，陆交局通过试点计划收集居民的反馈后，决定在亚逸拉惹熟食中心和安济圣王庙之间，设立设有交通灯的人行过道，让居民能安全往返住家和熟食中心及巴刹等设施。

交通部长易华仁（右四）走访两个乐龄安全区时，也与居民一起在安全区内共种植30棵树。（邝启聪摄）

配合国家公园局的“百万树木运动”，易华仁走访两个乐龄安全区时，也与居民一起在安全区内共种植30棵树。

到2025年，全国的乐龄安全区预计增至50个。陆交局早前说，自乐龄安全区计划推出以来，设有乐龄安全区的地方涉及年长行人的意外锐减了约八成。