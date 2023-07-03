美国上星期五（6月30日）隔夜股市全面收高。道琼斯工商指数涨0.84%，标普500和纳斯达克指数涨1.23%和1.45%。

缺乏利好消息，本地股市在今年第二季度、也是上半年的最后一个交易日持平作收。上星期五略微下滑1.37点或0.04％，海峡时报指数闭市报3205.91点。

亚洲股市星期一（7月3日）开盘普遍上扬，日本和韩国股市涨了1.3%和0.8%。

本地星期一可关注股票：

1. 华联医疗（OUE Healthcare）全资子公司OUEH Investments 以每股现金0.048元，向康威医疗集团（Healtchway Medical）提出有条件退市献议（conditional exit offer）。截至星期一，要约人一致行动人持有康威医疗集团约42.28%的已发行股份。退市献议和除牌仍须得到康威医疗集团股东投票通过。

2. 勘探与开采黄金公司维利顿资源（Wilton Resources）、大信商用信托（Dasin Retail Trust）、天阶控股（The Place Holdings）和墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）要求暂停交易。

3. 新电信全资子公司Singapore Telecom Mobile（STM）完成对印尼流动电信公司（PT Telekomunikasi Selular）的股票认购，认购额2亿4700万元。认购完成后，新电信持有印尼流动电信公司30.1%股份。

4. 翱兰集团（Olam Group）委任翱兰农业（Olam Agri）八名董事成员，任期7月1日生效。Serge François Schoen担任翱兰农业董事会主席。翱兰集团重组后，分拆农业部门成立了翱兰农业，并计划让后者在新加坡和沙特阿拉伯两地上市。

5. IREIT Global优先献售（Preferential Offering）星期一9时起开放认购，信托也于星期一接受认购和申请的指示和将手册寄给符合资格的单位持有人。截止日是下星期二（11日）下午5时30分。

6. 紫心集团（Zixin Group ）和中信建设（CITIC Construction）、内蒙古辉腾锡勒旅游文化及利奥生态科技集团为中国海南省的一个振兴项目，成立合资公司海南省信维全域土地投资开发，缴足资本1亿2000万元人民币（约2240万新元）。