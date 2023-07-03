本地整体私宅价格涨势放缓 第二季环比下滑0.4%

本地私宅价格涨势出现放缓迹象，第二季整体私宅价格环比下滑0.4%，是自2020年第一季以来首次出现跌幅；交易量则环比增长16%。

市区重建局星期一（7月3日）发表的预估数据显示，整体私宅价格在第一季上涨3.3%之后回落。

非有地私宅价格环比滑落0.5%，与第一季增长2.6%相反。

国家发展部长李智陞在社交媒体脸书贴文说，政府自2021年12月以来数次出台房地产降温措施，包括今年4月提高额外买方印花税之后，房地产市场有趋缓的迹象。

他说：“我们也增加住房供应以应付需求。政府组屋在2021年至2025年推出10万个单位的计划顺利进行中。今年的私宅正选名单地段可供应9250个单位，是过10年来的新高。我们会继续密切留意房地产市场并在必要时调整我们的政策。”

代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅价格是唯一出现跌幅的地区，第二季下滑2.6%，与前一季的增长4.4%相反。

代表大众化私宅的非中央区（OCR）私宅价格涨幅从第一季的1.9%收窄至第二季的1.2%。代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅价格微升0.3%，低于前一季的0.8%涨幅。

有地私宅价格微升0.1%，明显低于前一季的5.9%涨幅。

在交易量方面，由于第二季有数个新私宅项目开盘，推动交易量上升。第二季有4762个单位售出，环比增长16%，同比则滑落30.1%。