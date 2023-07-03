华侨银行预计2025年取得30亿元增量营收

通过把握亚细安和大中华地区的庞大机遇，华侨银行预计到了2025年将取得30亿元的增量营收。

华侨银行星期一（7月3日）在香港举行的展会活动，宣布以上消息。它将通过多项策略推动业务发展，以达成目标。

在批发银行业务方面，华侨银行将在未来三年注资超过5000万元，发展大中华区的交易银行能力。

华侨银行也会加强大中华区的投资银行业务，特别是贷款发行和银团贷款，外加跨境企业融资和咨询，在未来三年，使投资银行业务的营收增加一倍。在未来五年，它也希望在区域取得超过500个现金管理授权。

财富管理方面，华侨银行致力于在2025年使大中华区的惠财银行服务（Premier Banking）和宏富理财私人客户（Premier Private Client）的资产管理规模增加一倍。

华侨银行旗下私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）也希望在2025年使资产管理规模增至1450亿美元（约1960亿新元）。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟说，银行意识到亚细安和大中华区之间业务流动的潜能，在后冠病疫情时代，中国重新开放带来的影响、亚细安崛起对“中国加一”战略的影响，以及其他地缘政治因素，扩大了这个潜能。

另一方面，华侨银行也宣布为旗下品牌推出统一标识，新加坡银行的标识则没有改变。同时，它也推出新标语“心所向，行致远”（For now, and beyond）。