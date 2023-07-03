下半年首个交易日 本地股市上午小涨0.24％

2023年下半年首个交易日，本地股市在美国隔夜股市带动下，上午小幅上扬0.24％。

海峡时报指数星期一（7月3日）截至中午12时休市报3213.68点。

美国上星期五（6月30日）隔夜股市全面收高。道琼斯工商指数涨0.84％，标普500和纳斯达克指数涨1.23％和1.45％。

三分之二海指股星期一上午攀高，属于海峡时报指数成份股的五只房地产投资信托皆上扬，涨幅介于0.70％至1.90％。

非海指股方面，康威医疗集团（Healthway Medical）是上午首五只交易最活跃的股票之一。

华联医疗（OUE Healthcare）全资子公司OUEH Investments以现金每股4.8分，向康威医疗集团提出有条件退市献议（conditional exit offer）。

康威医疗集团上午涨了36.36％，报4.5分；华联医疗涨了11.54％，报2.9分。

针对本地股市的第三季展望，辉立证券研究主管周冠龙指出，全球经济面临两个逆风，在抑制核心通货膨胀方面进展有限，更高的利率只会让经济更加疲软。

“我们对新加坡股市采取防御立场，重点关注股息收益率。我们估计银行股息仍将取得增长，而新加坡房地产投资信托（REIT）目前的收益率仍有吸引力。”

渣打银行首席投资官办公室在每周市场展望报告中指出，强劲的美国经济数据和鹰派的美国联邦储备局将主导下半年的市场展望。

报告认为，经济衰退将延迟到2024年第一季度发生。在今年下半年，市场可能会陷入两种极端情况：经济衰退（应该避免风险资产）与经济“不着陆”（应该追高股票）。

“我们的观点是，市场可能会在两者之间徘徊，投资者应该保持冷静。”