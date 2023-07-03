【国会】防止职场歧视立法 落实初期将豁免小企业

少于25名雇员的小企业，将在防止职场歧视立法的最初落实阶段获得豁免，但当局计划在五年之内降低这个豁免门槛。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，星期一（7月3日）在国会答复多名议员针对职场歧视以及相关立法进度的问题时说，小企业可能缺乏专业知识或资源，无法从一开始就完整地执行立法要求，因此职场公平劳资政委员会建议先豁免这些企业。

他也说，政府将与劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）以及中小企业商会密切合作，支持小型企业增强这方面的能力，更多细节将在日后公布。

许宝琨说：“我鼓励小型企业尽早与合作伙伴合作，加强人事方面的实践能力，以及培养更公平和谐的职场文化，这将有助于实现更强劲的业务成果。”

小企业虽然在立法的最初落实阶段会豁免约束，它们仍得遵守劳资政公平雇佣指导原则（简称TGFEP）。这个指导原则禁止一切的职场歧视，任何面对职场歧视的个人，都可以向TAFEP寻求指导与协助。

许宝琨强调，如果出现违反TGFEP的情况，TAFEP将把案件举报给人力部采取执法行动。

他也指出，这些年当局接获的职场歧视投诉数量已有减少，但过去五年平均仍能接到每年约315起有关的投诉，其中最常见的是关于国籍、年龄、性别、种族和语言的歧视。防止职场歧视立法的内容将包括防止这些常见的职场歧视，有关立法也会与现有的TGFEP双管齐下，涵盖所有形式的职场歧视。

至于立法工作将在什么时候完成，许宝琨说，职场公平劳资政委员会计划在今年较迟时候完成对有关内容的审议以及公布最终建议报告，随后开始法案的起草工作。“我们的目标是在2024年下半年准备就绪。”