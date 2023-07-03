【国会】张志贤：彻查黑白屋事件 彰显保持诚信和问责高标准至关重要

彻查两名内阁部长租住黑白屋一事，彰显了在政府内部和全国范围保持诚信和问责的高标准至关重要。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期一（7月3日）在国会就两名内阁部长租住黑白洋房发表部长声明说，调查得出了三个关键结论。

一、贪污调查局没有发现贪污或犯罪证据。张志贤说，当局发现，直接租赁（direct tenancy）规则在这两起租赁交易中有公平行使，调查也没有揭露有任何人有贪污意图，更没有任何参与租屋交易的个人受到任何诱惑。

张志贤说：“贪污调查局发现，两名部长和他们的配偶没有获得优待，或是在租赁交易过程中获知保密信息。没有证据显示两名部长有任何滥用职权谋取私利的行为。”

二、两名部长、公职人员，以及相关的私人领域中介，在两起租赁交易中行事得当。他们意识到自己有责任申报和避免任何利益冲突，并采取适当措施避免任何潜在或实际的利益冲突。

张志贤也补充说，贪污调查局的整个调查过程进行顺利，是因为受访人士，包括部长和他们的配偶、公职人员，以及私人领域的管理代理和房地产经纪，都很坦白与配合。

三、黑白洋房租住给两名部长，并没有偏离新加坡土地管理局有关出租黑白洋房作为住宅用途的现行准则和做法。

张志贤说，此事彰显了在政府内部和全国范围保持诚信和问责的高标准是至关重要的。朝野议员提出的大量问题也反映了国会对新加坡政府体制的诚信与素质的重视。