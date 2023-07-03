【国会】英兰妮：克兰芝马场地段收回后 未来可兴建住宅

政府将在接下来三四年，研究克兰芝马场地段的土地用途、基础设施设计和规划，以在2027年收回土地后展开土地准备工作和重新发展事项。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期一（7月3日）在国会答复数名议员对政府收回克兰芝马场的口头询问时说，政府正在研究这个地段的潜在用途，包括可为市场注入多少个住宅单位。重新发展计划的详情会在相关调查和评估完成后公布。

她说，国会早前辩论各部门开支预算时，国家发展部宣布会在接下来两三年检讨总发展蓝图草案，相关检讨已经展开。政府计划更新克兰芝马场的土地用途，将住宅纳入其中。

英兰妮提到，克兰芝马场会全面发展，应付日益增加的住宅需求，及兴建休闲设施。这是北部地区发展计划的一部分。市区重建局会探讨如何把地段的特征反映出来，为北部区域的绿色特征增值。

在本地已有超过180年的赛马活动即将画上句点，政府6月5日宣布收回克兰芝马场所在土地作为住宅及休闲用途，包括兴建组屋。2024年10月5日的第100届新加坡金杯赛事，将是本地的最后一场赛马。

克兰芝马场土地归还给政府之后，将释放出面积约200个足球场大小的地段供重新发展，这包括马场占用的大约120公顷土地，以及周边一些零星的国有土地。

分析师指出，上述地段规模不足以发展为单独市镇，若全部用于住宅用途，料能兴建2万至3万个住宅单位。