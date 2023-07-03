【国会】唐振辉：拆除黑白屋 土地未必能用于其他用途

黑白屋若位于有地住宅地段，即使拆除了，空出来的土地也只能用于兴建类似的低密度住宅，不可能用于其他用途。

两名部长租住黑白洋房，引发一些人质问，黑白洋房以及它们所处的土地，为何不能被重新开发作为其他用途。对此，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（7月3日）在国会发表部长声明，解释政府对于发展黑白洋房的考量。

他强调，虽然新加坡土地管理局继续在租赁市场保留一些历史洋房作为原本的住宅用途，但有些洋房已被集体拆除，供发展新项目。还有一些历史洋房已重新用于不同用途，如商业和零售空间或餐饮业。

然而，黑白洋房若位于有地住宅地段，如莱道路（Ridout Road）或那森路（Nassim Road），拆除洋房本身不会对这个地区有太大改变。

这是因为，清除后的土地只能用于类似低密度住宅，并且由于紧挨着有地住宅地段，不可能用于其他用途，如工业、商业或公共设施。

也有人问，为什么不能把大块的土地分割开来，分成小块出售。唐振辉说，新加坡出售土地的做法主要根据规划和发展需要，而不是为了尽可能提高售地收入。

唐振辉也说，将土地分割成毗邻的小块，每块各有不同用途，并不总是可行的。此外，国家应能够在适当的情况下，保留地块作为完整区块，作为我国土地储备的一部分。这也能给予市区重建局足够的规划余地。