【国会】土管局估价师评估洋房租金时 不知道尚穆根是租户

内政部长兼律政部长尚穆根租住的莱道路26号黑白洋房的土地面积增加，土地管理局估价师是在不知道潜在租户是尚穆根的情况下，评估洋房面积增加后的租金。

因为担心莱道路26号旁边一块坡地杂草茂密，可能会有威胁公众健康与安全的蛇和蚊子，尚穆根主动提出承担这块地未来的维护，使洋房土地面积从9350平方米增加至2万3164平方米。

9350平方米的黑白洋房参考租金（guide rent）是2万4500元，负责调查的张志贤星期一（7月3日）在国会发表部长声明时指出，土管局估价师告诉贪污调查局，她认为在清空坡地后的2万3164平方米洋房，参考租金应为2万6500元，但如果租户支付清空坡地的费用，则可以维持2万4500元的参考租金。

张志贤说，定价的整个过程中，土管局估价师并不知道潜在租户的身份。估价师是在媒体报道了这起事件后，才知道这名租户是尚穆根。 这名估价师也并不知道土管局租赁署（Leasing Division）与租户协商的租金。

土管局垫付的清空坡地和重新装置篱笆的费用总额是17万2000元，这笔支出将从尚穆根每个月支付的租金中收回。这笔费用每月是2000元。

土管局租赁署采用了2万4500元为参考租金，再加入这笔额外的2000元费用，每月租金才定为2万6500元。

张志贤说，贪污调查局发现，尽管参考租金一词的使用不够精确，但土管局清楚最低租金是2万6500元，也确保尚穆根支付的租金不低于这个数额。

贪污调查局指出，这个过程不够精确并不是因为土管局官员有不良意图，也没有证据显示，估价中出现恶意滥用职权的情况。