【国会】过去两个月 公园局在武吉班让捕获19头野猪

自今年5月以来，国家公园局已在武吉班让一带捕获19头野猪。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期一（7月3日）在国会答复议员谢秉辉（荷兰—武吉知马集选区）和连荣华（武吉班让区）的提问时，透露上述数据。

陈杰豪指出，虽然武吉班让和附近的正华自然公园并非野猪的栖息地，但由于毗邻自然保护区和策士纳自然公园（Chestnut Nature Park）、牛乳场自然公园等林区，因此野猪仍不时在这一带出没。

近期两起野猪在武吉班让区伤人事件引起关注。陈杰豪说，公园局已采取措施，譬如安装围篱，减少野猪闯入住宅区的可能性。

公园局也与基层领袖和荷兰—武吉知马市镇理事会紧密合作，在社区宣导适当的厨余管理方式，减少可能吸引野猪的人为食物来源。

他说，野猪繁殖能力强，雌性野猪18个月大时即可生育，一年可产幼崽多达两次，每次可产多达12只。由于本地并没有野猪的天敌，公园局因此须积极控制野猪数量，譬如通过移除油棕树改造栖息地，减少野猪的食物来源。为确保公众安全，公园局也在必要时抓捕野猪，这一做法与许多国家一致。

5月1日，在万吉路第270座组屋前巴士站，一名34岁女子等巴士时遭野猪攻击，右小腿伤口深可见骨，前后做了四次手术。6月1日，一名40岁中年人在正华公园遛狗，遭野猪咬伤左腿，伤口缝合20多针。