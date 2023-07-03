【国会】尚穆根：不想花太多积蓄供房 所以卖房改租黑白屋

内政部长兼律政部长尚穆根透露，他是因为原来的优质洋房供房费用太高，所以才决定卖掉，而不是为了赚取租金，改租黑白洋房。

尚穆根是在2018年6月，以每月2万6500元的租金，租下莱道路（Ridout Road）26号黑白洋房。这件事情引起外界关注，许多人质疑他是否为了赚取租金，才出租他拥有的优质洋房，转而租住黑白洋房。

今年64岁的尚穆根星期一（7月3日）在国会上透露：“2016年，当时我快要步入60岁。我检讨了个人财务后意识到，有太多的积蓄被住家绑住了。这栋房子是我成为部长之前，用过去当律师的收入购买的。”

他说，他当年买下房子时，是根据他在私人领域赚取的收入，计算未来的收入后决定买下的。成为部长后，他的收入改变，因此觉得有太多的积蓄被一栋房子绑死。

他强调决定脱售房子并非因为财务需要。

为了准备卖屋，尚穆根说，他决定搬出住家，搬进他一直以来都很喜欢的黑白洋房。他在2018年6月左右租出自己的房子，花了一些时间思考卖屋，间中冠病暴发，他最终在2021年11月把房子放到市场上出售。

他也提到，他没有从中赚取任何租金差异。实际上，因为他租出房子后需要支付更高的产业税，收取的租金也要缴税，间中的净赤字他需要补贴。