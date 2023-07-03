东陵福组屋商贩租约延长多三年 但已有店家选择停业

女皇镇东陵福组屋区的三排老店屋原定于明年拆除，不过由于重新发展计划分阶段落实，建屋发展局决定延长商户的租约多三年，至2027年3月，但目前已有商户搬离或永久停业。

东陵福组屋区在2014年纳入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme），受影响商贩原定最迟明年3月底须把店面交还给建屋局。

根据建屋局在今年6月初向商贩发出的信函，东陵福路第47、48、49座店屋和48A的巴刹与小贩中心被归入第二阶段的重新发展计划，将在邻里中心建成后才拆除。因此，商贩可在租约期满后，选择续约直至2027年3月。

《联合早报》记者星期一（7月3日）走访观察发现，三排店屋约半数商家正常营业，据了解，有商贩此前在得知店铺将在明年拆除后，就陆续结束营业或另寻新址。

位于第49座组屋的商店有几间超过五十年历史的店铺。1964年开业的杂货店蔡炎记的老板娘陆天月（78岁）受访时说，他们目前不打算续约，应该会在合约期满后退休并永久停业。

她说：“我从1966年结婚就开始在这里做工，现在我们年纪都大了，打算退休了。”

售卖古早饼干、神佛礼器50多年的坚成店铺老板林丰爱（84岁），以及经营48年的环球胡姬花店老板杨贤成（86岁）也都表示不会续约。

一些店铺则在收到建屋局通知前，就已经找好了新的店面陆续搬走。

拥有59年历史的宏安药行第二代负责人陈秀丽（52岁）说：“现在通知有点太迟了，我们今年3月就已经找好了地方签了新合约，这个月中就会搬过去了。”她透露，对于东陵福的店是否继续营业，会根据人手安排和人潮情况再观察一段时间。