本地首辆氢能驱动物流车将试行一年

刘安淇

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发布 / 2023年7月3日 5:07 PM
狮贝能源科技将在今年第四季开始试行由氢能燃料电池驱动的物流车，它可负载高达1吨的重量。（特约陈来福摄 ）
狮贝能源科技将在今年第四季开始试行由氢能燃料电池驱动的物流车，它可负载高达1吨的重量。（特约陈来福摄 ）

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本地首辆以氢能燃料电池驱动的物流车，将于今年第四季开始在裕廊创新区试行一年，它不仅不会排放有害污染物，碳排放量也比普通汽车减少至少三成。

这款物流车的主要车身是从意大利进口，再由本地专研发燃料电池的公司狮贝能源科技（Spectronik）将自家研发的氢燃料电池组装在内。若试验成功，公司未来计划推出更多能在公路行驶的氢能驱动车如迷你巴士。

这辆车是靠氢气和氧气的化学反应所产生的能量来驱动。它可负载高达1吨的重量，可行驶的公里数达500公里。比起电动车长时间的充电，这辆由氢燃料电池（hydrogen fuel cell）驱动的物流车只须五分钟内就能加满氢气，继续行驶。

对于氢能车的安全性，狮贝能源科技公司创办人兼首席执行官蔡卓曼说：“我们与制造商密切合作和联系，我们知道如何将电池与车的引擎连接起来。我们的设计也获得他们的验证，是安全的。”

此外，物流车使用的氢气罐也有不同的故障保护（fail-safe）机制，以尽可能确保运作的安全。其中包括一个被温度启动的阀门，在遇火的情况下，罐内所有气体会被安全释放出来。

物流车将在南洋理工大学的无人驾驶车测试与研究卓越中心（CETRAN）试行，确保安全后才会开到裕廊集团的洁净科技园（CleanTech Park）的公路上行驶，并可能会在测试范围内运载货物或送餐。

这是本地自2003年，第二次试行氢能驱动车。狮贝能源科技也计划在之后的五年，推出一批能在公路行驶的氢能驱动车，如运送包裹的快递物流车和作为交通工具的迷你巴士。

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