本地首辆氢能驱动物流车将试行一年

本地首辆以氢能燃料电池驱动的物流车，将于今年第四季开始在裕廊创新区试行一年，它不仅不会排放有害污染物，碳排放量也比普通汽车减少至少三成。

这款物流车的主要车身是从意大利进口，再由本地专研发燃料电池的公司狮贝能源科技（Spectronik）将自家研发的氢燃料电池组装在内。若试验成功，公司未来计划推出更多能在公路行驶的氢能驱动车如迷你巴士。

这辆车是靠氢气和氧气的化学反应所产生的能量来驱动。它可负载高达1吨的重量，可行驶的公里数达500公里。比起电动车长时间的充电，这辆由氢燃料电池（hydrogen fuel cell）驱动的物流车只须五分钟内就能加满氢气，继续行驶。

对于氢能车的安全性，狮贝能源科技公司创办人兼首席执行官蔡卓曼说：“我们与制造商密切合作和联系，我们知道如何将电池与车的引擎连接起来。我们的设计也获得他们的验证，是安全的。”

此外，物流车使用的氢气罐也有不同的故障保护（fail-safe）机制，以尽可能确保运作的安全。其中包括一个被温度启动的阀门，在遇火的情况下，罐内所有气体会被安全释放出来。

物流车将在南洋理工大学的无人驾驶车测试与研究卓越中心（CETRAN）试行，确保安全后才会开到裕廊集团的洁净科技园（CleanTech Park）的公路上行驶，并可能会在测试范围内运载货物或送餐。

这是本地自2003年，第二次试行氢能驱动车。狮贝能源科技也计划在之后的五年，推出一批能在公路行驶的氢能驱动车，如运送包裹的快递物流车和作为交通工具的迷你巴士。