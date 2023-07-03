利好消息使亚股周一扬升 本地股市收平

美国通胀缓解迹象以及纽约股市上周五攀升，支持亚太股市星期一（7月3日）普遍扬升，新加坡股市情绪显得较谨慎，海峡时报指数在成份股涨跌不一的情况下，仅小幅上涨0.04％或1.19点，闭市报3207.10点。

深圳、上海和香港股市星期一分别涨0.53％、1.31％和2.06％，首尔股市也涨1.49％。较早闭市的悉尼和东京股市分别涨0.56％和1.70％。

法新社报道指出，香港股市本周取得强劲的开始，与全球股市的上涨一致，这是在美国通胀数据显著下降引起对美国联邦储备局可能将近结束加息周期的期待之后。

路透社则报道指出，中国股市周一上涨，因为市场期待中国中央银行出台更多政策放宽措施。东京股市的日经指数涨至33年来最高位，因为日本央行调查显示，日企商业情绪改善，预期资本开支将增加。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，继上周五美国市场的强劲表现之后，亚洲市场全天保持上涨。美国市场令人鼓舞的经济数据似乎表明，美国联邦储备局在抑制通胀方面的努力取得进展。略好于预期的中国工厂活动数据增添积极情绪。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁受访时则说，美国财政部长耶伦定于周四开始进行为期四天的访问，讨论中美共同关心的重要金融和经济问题。香港投资者认为此次访问是加强中美关系的积极一步，导致恒生指数上涨2％。

至于新加坡股市，黄佳仁指出，海指保持不变，星期一小幅上涨，这可能反映投资者对星期一晚些时候将发布的采购经理指数（PMI）数据持谨慎态度。

新加坡股市星期一整体交易量减至12亿股，交易总值减至10亿2000万元。全场上升股303只，下跌股238只。

30只海指成份股当中，15只股价上涨，11只下跌，四只持平。银行股涨跌不一，大华银行（UOB）下跌0.04％至27.99元，星展集团控股（DBS）股价持平于31.51元，华侨银行（OCBC）涨0.24％至12.31元。

新航（SIA）股价升2.52％至7.33元，是涨幅最大的海指成份股。扬子江船业（YZJ Shipbuilding）股价跌2.67％，闭市报1.46元，是跌幅最大的成份股。