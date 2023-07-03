【国会】李总理：内阁采用裸薪制度 部长住在哪里是个人选择

新加坡部长采用裸薪制度，不享有福利，也没有官邸。因此，部长们住在哪里，不论是租住或买屋，都是他们的个人选择。

李显龙总理星期一（7月3日）就两名部长租住黑白洋房一事，在国会答复议员潘丽萍（惹兰勿刹集选区）的询问时强调，租住黑白屋的内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文没有做错事，他仍对他们有着绝对的信任。

李总理说，此事的辩论重点关乎价值观，即部长是否清廉、端正（propriety）、不腐败。

我国付给部长符合实际、有竞争力的“裸薪”（clean wage），部长能自行决定如何使用，不论是存起来、捐出去、花掉、买房、旅行等。“因此，部长决定住在哪里，是想租房还是想买房。这些都是个人的选择。”

李总理说，当他听到有关两名部长租住黑白洋房的事，他并不相信有不当的行为存在。“我完全相信我的部长们和处理此事的新加坡土管局官员会做正确的事情，并妥善处理租屋事宜。然而，在土管局于5月12日发表声明后，这个问题继续引起公众的关注。”

因此，当两名部长要求李总理进行独立调查时，尽管他对他们和制度有信心，他仍决定任命贪污调查局进行正式调查，以明确确定是否存在任何贪污或不法行为。这是因为贪污调查局是独立的，它已经建立了作为强大反腐机构的声誉。它也拥有宪法保障的必要法律权力，可以彻查。

李总理也说，身为总理，他的职责不仅是要确保没有任何不法行为，还必须确定在法律之外，是否存在任何其他不当行为。他因此委任了内阁最资深的部长——国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以展现他有绝对的意愿要维护政府和国会长期以来对诚信和端正行为的高标准与严格要求。