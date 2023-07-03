南北交通廊道建造工程延期超过一年 50％以上公路隧道地基已建好

南北交通廊道建造工程因冠病疫情延期超过一年，但50％以上公路隧道地基已建好，预计从2027年起分阶段完工。

交通部长易华仁星期一（7月3日）书面答复议员安迪（碧山—大巴窑集选区）的国会询问时说，南北交通廊道长达21.5公里，穿过人口密集和土壤条件具挑战的地区，并且超过一半处于地底下。

从海军部西路到伦多道的高架桥路段计划在2027年开放，其余路段则会在2029年开放，包括伦多道至东海岸公园大道的隧道。地面街道也将重新规划，以步行、骑行、公共交通和社区空间为优先。

易华仁说，会造成噪音的工程一般上会在日间进行，并在晚上10时前停工。为减少对利益相关者带来的不便，陆路交通管理局和承包商将设置隔音屏障和隔音罩，并在机器上安装消声器，以降低噪音。

陆交局也将与当地的利益相关者接触，并跟基层领袖合作，为公众提供相关资讯。

不过，易华仁说，建造地下连续墙（diaphragm wall）等关键安全工程，某些时候必须持续进行到晚上10时以后。“我们会留意期间对居民和附近利益相关者带来的不便，并会在施工前发出通告解释关键安全工程。”

他说，预计南北交通廊道地基工程完成后，工程噪音会减低。“在此之前，我们会继续采取一切必要措施，尽量减少不便。”