星期二开盘可关注股票

隔夜三大美股下半年第一个交易日持续涨势，但涨幅均有所放缓。纳斯达克指数星期一（7月3日）收涨0.21％，收于13816.77点；标普500指数涨0.12％，报4455.59点；道琼斯工商指数涨0.03%，报34418.47点。

新加坡海峡时报指数星期一闭市微升0.04％或1.19点，收报3207.10点。本地股市全场整体交易量减至12亿股，交易总值减至10亿2000万元。全场上升股303只，下跌股238只。

亚太区域股市星期二（4日）开盘涨跌互现，悉尼股市上涨0.17%。首尔和东京股市则分别下滑0.07%和0.79%。

星期二可关注的本地股票：

康福德高（ComfortDelGro）盘前宣布，集团在澳大利亚的间接子公司CDC NSW获得新南威尔士州的市郊巴士服务合约，价值超过2亿澳元（约1亿8000万新元）。合同将于明年7月开始，为期八年。康福德高星期一闭市报1.18元，涨1.72%。

豪华跑车分销商EuroSports Global（简称ESG）宣布，旗下子公司Scorpio Electric（简称SEC）已与普化资本公司（Evolve Capital Advisory）签订配售协议，通过配售可转换债券为即将投产的电动单车Scorpio Electric X1集资。债券为期36个月，票面利率为4.00%。此外，按照SEC的投前估值1亿7500万美元（约2亿3642万新元），债券持有人可以选择将债券转换为母公司或子公司的普通股，转换价分别为每股0.45元和74.72元。ESG星期一闭市报0.19元，股价无变化。

星狮地产（Frasers Property）宣布，委任王仕雄于7月5日出任集团非执行董事及独立董事。他目前担任集团多项要职，包括Frasers Hospitality Asset Management公司的非执行和非独立董事，以及辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）管理人等。星狮地产星期一收报0.865元，涨1.17%。

高峰控股（Alpina Holdings）上半年取得13个总计2亿1690万元的合同，主要是在公共领域的项目，客户包括市镇会、法定机构和政府部门，合同预期在2024年12月至2027年6月完成。高峰控股星期一闭市报0.19元，股价无变动。