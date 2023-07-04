精深局为中年雇员和中小企业提供更多援助

在不断变化的职场，掌握新兴技能不可或缺，政府将为迈入职业中期的雇员及中小企业提供更多资源，协助他们提升技能和转型，把握数码时代新机遇。

教育部长陈振声星期二（7月4日）为今年的技能创前程节主持推介时，宣布数项更针对性的计划，其中包括为中小企业推出的数码工具，即中小企业技能解析（Skills Profiling for SMEs）。

这项由精深技能发展局和JobKred合作推出的平台，可让中小企业利用先进的技能分析，来确认技能差距，平台也会推荐合适的培训课程，企业随后可做决定，要投资在哪些技能培训上。

这项计划初期预计将惠及400家中小企业，服务自今年5月推出以来，已有超过200家中小企业报名。

陈振声也宣布推出新版的技能创前程数码简介课程，这项自2017年推出的两天基础课程，已有超过12万5000名雇员受惠。

新版技能创前程数码简介课程将涵盖新兴技能，聚焦在自动化、网络安全、数据分析和高需求的数码工具，并将重点关注建筑环境、制造和运输业，协助这些行业的企业数码转型。

另外，陈振声也强调，需要帮助40岁以上至50几岁的中年雇员，因为他们面临更高的技能过时和裁员风险。

他说，两项协助迈入职业中期雇员转业和提升技能的计划，即技能创前程职业转换计划和劳动力发展局的转业计划已取得成效，去年有近2500名中年雇员参与这些计划。

他也透露，劳动队伍中参加培训的比率，自2015年以来呈上升趋势，去年有56万名新加坡人及两万家企业参加精深局支持的各类培训课程。

“我国的持续教育和培训（CET）生态系统，使大家能够在疫情期间重新学习和提高技能，让我们能够在全球经济复苏时，尽速反弹。”

配合技能创前程节，接下来至8月18日，精深局与合作伙伴将针对不同群体举办路演与工作坊等活动。详情可上网www.skillsfuture.gov.sg/festival查询。