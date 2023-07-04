150万国人8月获总值12亿元消费税现金补助和保健储蓄填补

150万名新加坡公民将在8月各获得高达700元现金援助，62万多名65岁以上的年长者也将获额外高达450元的保健储蓄填补。

副总理兼财政部长黄循财在2023年财政预算中宣布政府将发放消费税补助券（GSTV），最新一轮会在8月发放。

财政部星期二（7月4日）发文告说，150万名符合条件的新加坡公民每人将获得最多700元的消费税补助券现金补助（GSTV-Cash）。这比去年的补助增加多达300元。

另外，约62万4000名65岁以上的新加坡公民，也将获得高达450元的消费税补助券—保健储蓄（GSTV-MediSave）户头填补。

以上补助总值12亿元，是根据个人住屋数量和年值分发。拥有零或一间住屋，年值在1万3000元以下者将获得最多补助。

此外，在1969年12月31日或之前出生，今年54岁及以上且没享有建国一代或立国一代福利的公民，8月底会获得100元的保健储蓄户头填补。政府是在2019年财政预算案宣布，每年为这批公民填补保健储蓄，为期五年。今年是第五年填补。

财政部说，符合条件的公民8月起会陆续接获款项，没提供银行或PayNow户头者，可通过华侨银行提款机使用GovCash方式领取政府发放的补助。当局不会发放支票。

文告提醒，当局只会通过Singpass手机应用发出补助已汇入户头的信息，尚未下载应用或完成一次性设置，但已在Singpass注册手机号码者，会收到短信通知。

“为防止诈骗，由GSTV发送的短信只会通知公民所得到的福利，发送者不会要求公民回复短信、点击任何链接或提供任何信息。”

财政部强调，不会通过WhatsApp或其他手机应用平台，发送任何有关消费税补助券计划的信息。

欲知更多详情，可浏览财政部网站gstvoucher.gov.sg。