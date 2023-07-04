【国会】综合诊所预留更多看诊名额给无预约病人

综合诊疗所将预留更多看诊名额，给没有预约但有紧急医疗需求的病人，以及虚弱或行动不便的年长病患。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立，星期二（7月4日）在国会答复陈有明医生（裕廊集选区）的询问时指出，人口老龄化以及新综合诊疗所因冠病疫情延期竣工，导致本地医疗系统面对更大的需求，一些综合诊疗所也出现预约困难的情况。在新综合诊疗所落成前，当局会落实短期措施来应对。

除了预留更多名额给没有预约的病人和年长者，综合诊疗所可能安排病情不紧急的病患改天再看诊，或建议他们到附近的社保援助计划（CHAS）全科诊所看诊。综合诊疗所也会尽可能使用远程医疗服务，或让合作的全科医生协助。

普杰立说：“一些综合诊疗所已采取分批开放预约时段的做法，然而这并不能解决容量限制的问题。事实上，如果病患多次无法预约可能会更加沮丧。”

普杰立也解释，预约系统可让综合诊疗所提前准备所需的检测和辅助医疗服务，提高效率，因此必须平衡预约和无预约者的人数。至于能预留多少看诊名额给没预约的病人，这得由综合诊疗所决定。

针对能否设立热线，帮助无法上网预约的年长者，普杰立说，卫生部会与经营综合诊疗所的业者进行评估，确保年长者能轻松、方便地使用服务。