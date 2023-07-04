本地股市星期二早盘跌0.18%

美联储议息会议前本地股市持续横盘整理，新加坡海峡时报指数星期二（7月4日）截至中午下滑5.75点或0.18%，报3201.35点。最高点达3209.23点，最低点为3198.11点。

法国巴黎银行（BNP Paribas）亚太区股票研究主管雷乔杜里（Manishi Raychaudhuri）说，美联储货币政策仍存在不确定性。如果过度紧缩，加息幅度超过市场预期一倍，那么投资者就会担心经济衰退可能会比预期更严重。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，缺乏大量资金流入是导致海指停滞不前的主要原因。因市场普遍认为美联储今年将最多加息两次，这对本地银行股的走势不利，从而拖累了指数。相对于大盘，投资者因更加注重于个股，在人工智能的推动下，本地科技股的走势将有望保持强劲。

亚太地区股市中，香港上涨0.75%，表现最佳；深圳、上海和台湾也均上扬，涨幅介于0.07%至0.33%；悉尼和首尔则分别下滑0.14%和0.23%；东京跌幅最大，达0.91%。

王彬妮说，中国总理李强上周在天津的达沃斯经济论坛中表示，中国将采取措施加强经济复苏，并预计第二季经济增速会更快。这在一定程度上扶持了市场，并促使能源价格出现反弹。

30只海指成份股中，10只上涨，16只上涨，四只持平。

领涨的是泰国酿酒（ThaiBev）和新电信（Singtel），前者起1.75%至0.58元，后者起1.19%至2.55元。

下跌幅度最大的是丰益国际（Wilmar International）和华业集团（UOL），分别滑落2.12％和2％，报3.7元和6.38元。

此外，彭博社引用花旗分析师的报告指出，新交所星期一（3日）与印度证交所（NSE IX）达成协议后，遭到了过度抛售。对于之前双方将五五分成的报告，新交所确认，根据客户的来源，分成模式将是七三分，只有达到一定的交易量后，才可能对半分成。此外，因客户从新交所迁移到NSE可能会有一些延迟，导致6月份交易量有所下降，但报告认为交易量会随着时间推移而恢复正常。花旗保持对新交所“买入”评级，并给出目标价为10.1元。截至中午12时，新交所报9.37元，下跌0.32%。