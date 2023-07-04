人力部澄清公积金局没有在探讨为公积金存款制定保险计划

针对人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在国会上的发言，人力部澄清公积金局没有在探讨制定保险计划保障会员因诈骗所蒙受的损失。

人力部星期二（7月4日）回答媒体的进一步询问时也澄清，保险计划不会是公平赔付框架的一部分。由政府与业界利益相关者共同制定的公平赔付框架，将着重加强能降低钓鱼诈骗风险主要方的角色和责任，以及维护新加坡电子支付和银行的信任。



人力部也说，警方会不遗余力追查涉嫌进行恶意软件诈骗的人，并对他们采取严厉的行动。

公积金存款诈骗案近来增多，林志蔚副教授（盛港集选区）询问政府会否考虑落实存款保险，方便受害者追回款项。陈诗龙当时说：“政府会在金融机构、电信公司和其他参与机构的共同责任框架下研究这个制度。政府正与业界利益相关者沟通，预计今年第三季发表公共咨询文件（public consultation paper）。”

不过，人力部晚间对此做出上述澄清。

另外，陈诗龙在回答议员杨益财（拉丁马士区）的询问时说，自今年1月，本地共发生超过700起与恶意软件相关的诈骗案，损失金额约800万元。其中，有至少八起案件涉及公积金存款，受害者共被盗走12万4000万元。受害者年龄介于55岁至80岁。

为保障用户安全，从6月22日起，部分公积金会员，特别是年满55岁且使用安卓手机的用户，在登录公积金户头时，须进行额外脸部识别认证，双重把关以防诈骗团伙渗入作案。