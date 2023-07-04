【国会】公海条约让新加坡在海洋环境保护上发挥更积极作用

国际社会就海洋生物多样性养护和可持续利用问题达成的“公海条约”，将让新加坡在全球有关国家管辖外区域海洋环境保护的工作上，发挥更积极的作用。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期二（7月4日）在国会答复三巴旺集选区议员傅丽珊有关上述协议的口头询问时指出，协议不会直接影响新加坡管辖区域内的海洋保护工作。

世界各国今年6月在联合国采纳俗称“公海条约”（High Seas Treaty）的国家管辖范围外区域的生物多样性（Biodiversity Beyond National Jurisdiction，简称BBNJ）协议。协议今年9月20日起接受签字，届时新加坡将签署协议，也有意尽快核准。

沈颖说，协议将让新加坡在国家管辖范围外区域的海洋环境保护工作上发挥更积极作用。她举例，协议允许各国更公平地分享相关领域的海洋科研成果。新加坡的科学家和研究人员将通过协议与其他签字方分享信息和海洋样本，他们的科学家和研究人员也会与我国做相同的分享。

“这有助促进全球养护工作。我们对公海和深海海底海洋生物多样性了解越多，就能更好地保护它。”

我国也会通过新加坡合作计划等平台分享经验，为发展中国家的能力建设提供帮助，让它们能有效落实协议。

傅丽珊也问，协议如何影响南部濒水区发展计划，以及我国应对海平面上升所采取的措施，如圩田建造项目。沈颖指出，这些项目都在新加坡主权水域里进行，因此不受协议影响。