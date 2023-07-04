热水泼女同事 洗碗叔监半年

和七旬女同事在食阁洗碗区一言不合起争执，洗碗叔两度向她泼热水，导致对方的头、脸、胸都被烫伤。

这起伤人案发生于去年12月17日下午4时半左右，地点是宏茂桥城（AMK Hub）的食阁。

被告是67岁的唐中杰（译音），他面对一项使用热水蓄意伤人的罪名，星期二（7月4日）早上认罪后被判监半年，并得偿还受害者1026余元的医药费。受害者是他现年74岁的女同事。

案情披露，被告当时手拿着一杯热水进入洗碗区，将杯子放在铁架上后，开始寻找自己留在架子上的塑料袋。女同事正好洗碗后准备离开，看到被告在翻找她的篮子，因此返回质问。

两人一言不合吵了起来，女同事期间踢了被告的腿，打了对方的左手臂，被告于是用左手拿起一旁的杯子，泼向她的胸部。

这一举动惹怒了女同事，她又用右手两次打了被告的左手臂，后者抬起左手挡住攻击，右手则拿起杯子再次泼向对方，里面的热水洒到了女同事的脸部、头皮和胸部。

女同事被泼后退后了一步，接着再次质问被告，然后又打了对方的左手臂，才离开洗碗区向食阁经理投诉。

同天，女同事到医院接受治疗，被确诊全身4.5%烫伤，伤处包括脸部、头皮、胸部和腋下。她隔天出院。

今年5月22日的医疗报告显示，女同事的所有伤处都留下了疤痕，而这些疤痕有可能是永久性的。

争吵和泼水过程都被电眼拍摄下来，星期二早上在庭上播放。