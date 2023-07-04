非法停车挡住消防栓 居民忧隐患

宏茂桥一私宅区，有人非法停车，甚至停在双黄线上，挡住消防栓，居民担心或有隐患。

网友最近在脸书申诉，指有人在靠近宏茂桥4道的香格里拉弄（Shangri-La Close）的私宅区非法停车，影响了附近居民。

记者走访时，附近居民透露，常有车辆停在附近的双黄线上。

不愿透露姓名的居民告诉记者，她家外面常有人非法停车，万一有什么紧急情况，或会造成不便。

“我家中没车，个人影响不大。不过，该区域其实不能停车，除了是双黄线之外，旁边还有个消防栓告示牌。”

另一名居民杰森（40岁，经理）也称，他经常看见有车停在双黄线上。

“这里的路很窄，屋外只能停一辆车，有时候可能是附近居民的亲友来访，找不到停车位，就暂时停在那里。”

根据陆路交通管理局网站资料，停在双黄线上可被罚款70元至150元。若发现有违法停车，公众可通过“一联通”（OneService）或OneMotoring网站举报。

非法停车车主称：付路税就能停

根据网友贴文的照片，一辆蓝色轿车停在双黄线上，挡住了一个洋房的门口。

该网友透露，车子已出现好几次。“之前有人告诉车主，乱停车会造成其他居民的不便，但对方不听，还说付了路税，就能停车。”

网友说，由于车主的态度嚣张，因此才在网上揭发。