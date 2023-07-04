【国会】及早介入助家暴受害者 政府人员将有更大权限提供保护

家暴受害者可能选择不采取行动，担心与家人分离或失去经济支柱，政府接下来将有权力代为申请个人保护令。在须紧急介入的情况下，当局也可当场发出临时的紧急禁令，禁止施暴者接近和联系受害者，防止受害者再受伤害。

国会星期二（7月4日）三读通过妇女宪章（家暴与其他事项）修正法案，从加强家暴受害者自我保护的能力、扩大有关政府机构的权限，以及提高违反禁令的处罚，并加强改造机制等方面，更及时地帮助任何性别的家暴受害者。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲为妇女宪章（家暴与其他事项）修正法案提出二读时指出，法案更新家庭暴力的定义，更明确地涵盖身体、性、心理和情绪方面的暴力行为。一些施暴者会以暂停给家用来恐吓受害者，或频频追查对方的行踪，不让他们出门等，这类“控制行为”对受害者造成心理方面的伤害。

她举例说，一名持有长期探访准证的妇女经常被她的丈夫恐吓说要赶她出家门，不替她更新长期探访准证，或者不给她经济上的支持。她担心被逐出家门后与孩子分离。“新的修正法案将为这样的弱势群体提供更多的保障，因为在新的定义里，控制行为也算是家暴的一种。”

社会及家庭发展部也在考虑把“财务恐吓”（financial abuse）涵盖在家暴的定义中，但她指出，这是一个复杂的课题，并且可有不同解读，有关部门将继续与利益相关者研究。

此外，个人保护令也将新增远离（Stay Away）或无接触（No Contact）条文，禁止施暴者靠近或联系受害者，包括禁止施暴者到受害者常去的地方，如工作地点。

法案新增的紧急令（Emergency Order）也将让指定“保护人”，即社会及家庭发展部成立的24小时家暴紧急应对小组，在处理高风险案件时，有权发出这个临时禁令，限制施暴者回家、接近受害者或联系受害者。