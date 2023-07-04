为躲避追捕一年多未更新住址 男子遭罚款3700元

为躲避执法机构的追捕，男子搬家后没有更新身份证上的地址，导致当局找不到人。他一年多后才自首，最终在抵触国民登记法令下被罚款3700元。

被告陶菲克（Taufiq Hidayat bin Kamsin，35岁）星期二（7月4日）承认一项抵触国民登记法令的罪名，另一项则交给法官下判时纳入考虑，最终被罚款3700元。

根据移民与关卡局发出的文告，市区重建局在2022年4月1日通知移民局，指被告没有通知当局新住址。

由于被告还涉及其他罪行，执法人员当时按记录上的地址上门找人，却被女住户告知被告已不居住在该处，女住户也不允许被告注册那个地址。

被告当时被多个执法机构通缉，移民局人员也联系不上被告。

2023年3月，涉及交通罪行的被告主动到交警总部自首，移民局也因此针对他未更换地址的罪行进行调查。

调查显示，被告早在2021年12月就已搬离坎贝拉一带的住处，但他为了躲避交警和移民局等执法机构的追捕，没有按照条例在28天内更换住址，因此触法。

根据国民登记法令，搬离旧址者须在28天内，向移民局办理更换身份证上住址的手续。违法者一旦定罪，可被罚款最高5000元，或坐牢最长五年，或两者兼施。

移民局也提醒，公民和永久居民有责任向当局申报新住址。民众可通过移民局网站http://go.gov.sg/ic-address进行更新。