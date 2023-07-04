本地股市星期二横摆收市

面对着喜忧参半的经济数据，以及未有更多美国货币政策走向提示前，投资者趋向谨慎，整体股市表现平淡。星期二（7月4日）新加坡海峡时报指数横摆收市，微跌0.1%或3.33点，报3203.77点。

辉立证券资深股票经纪李俊升接受《联合早报》访问时说，美国和中国两大经济体的股市表现有差距，增添了本地股市的不确定性，并影响了投资者的决策。

海指全天交易量12亿2000万股， 交易额6亿零718万元，上升股276只，下跌股213只。

海指成份股中, 12只上扬，14只下跌，四只持平。

泰国酿酒（Thai Beverage）上升幅度最大，涨1.75%至0.58元；新电信（Singtel）上扬1.59%至2.56元；皇胜酿酒（Emperador）起0.98%至0.52元。

下跌幅度大的成份股包括丰益国际（Wilmar International），下跌2.65%至3.68元；新加坡航空（SIA）退低1.91%至7.19元，以及华业集团（UOL）下滑1.84%至6.39元。

亚太其他股市升多跌少，东京和首尔股市分别下跌0.98%和0.35%。上海微升0.04%，深圳和香港股市升幅较大，前者起0.42%，后者上扬0.56%，台湾和悉尼股市则分别上涨0.33%和0.49%。