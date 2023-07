【国会】修正法案三读通过 赡养父母总监处可强制子女接受调解 无需贫苦父母申请

本地仍有少数贫困父母被有经济能力的子女遗弃在福利院,国会星期二(7月4日)通过的赡养父母(修正)法案,将赋予赡养父母总监处权力,无需已陷入穷籍的年长父母同意,也能联系他们的子女接受强制调解。

赡养父母(修正)法案是由九名国会议员组成的检讨赡养父母法令工作小组提呈国会。

法案生效后,曾虐待、忽视或遗弃孩子的家长,须先征得赡养父母仲裁庭的同意,证明索取赡养费是合理的,才能要求与孩子接受调解。如果发现父母无理取闹,仲裁庭可直接驳回他们的申请。仲裁庭也可发出金钱安排以外的庭令,包括要求父母接受财务或戒毒辅导。

对于正真有需要却被子女忽略的贫困父母,赡养父母总监处(Office of the Commissioner for the Maintenance of Parents)将有权指示他们的子女接受调解。这项调整只适用于入住福利院的贫困者。

领导这个工作小组的马林百列集选区议员谢健平,星期二在国会为法案提出二读时说,赡养父母法令的目的不是要通过立法来执行孝道,而是确保子女为有需要的父母提供基本的生活费。

目前,在贫困人士法令下,贫困人士如果没有能力照顾自己并缺乏家庭支持,可入住福利院。但其中少数人其实有子女,这些子女有能力但不愿意赡养父母,有的甚至与父母断绝来往。

谢健平指出,法令目前已赋予这类贫困父母向子女索取赡养费的权力,但他们往往不愿这么做,而福利院和有关当局也无法让这些子女履行赡养父母的责任。

小组原本建议,应赋予赡养父母总监权力,无需贫困父母同意,也可代表他们向子女索取赡养费,但不少公众在咨询过程中反馈,这么做可能会让贫困父母受到情绪上的困扰,而他们的意愿应受到尊重。

有鉴于此,小组采取折中方案,法案最终提出的建议是,只要贫困父母没有虐待或遗弃子女的记录,并且曾尽养育孩子的责任,即使父母没有提出申请,总监处仍可联系并强制他们的子女接受调解。总监会确保子女有能力赡养父母,才会要求他们接受调解。