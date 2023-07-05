星期二（7月4日）是美国独立纪念日，美国隔夜股市休市一天。

新加坡股市交投谨慎，海峡时报指数在成份股涨跌不一的情况下，星期二仅小幅上涨0.04％或1.19点，闭市报3207.10点。

亚洲股市星期三（5日）开盘涨跌互见，日本股市滑落0.7%，韩国股市小幅攀升0.2%。

本地股市星期三可关注股票：

1. 华业集团（UOL）全资子公司泛太平洋酒店集团（Pan Pacific Hotels Group）和 Midtown Properties达成买卖协议，以5亿2500万元脱售Parkroyal Kitchener Hotel的500万股普通股。交易估计于今年10月31日完成。交易完成后，Parkroyal Kitchener Hotel不再是华业的子公司。

仲量联行（JLL）指出，这项交易是今年来新加坡最大宗的单一酒店资产交易，也是亚太区第二大宗交易。

2. 新加坡科技电信媒体公司（Singapore Technologies Telemedia）为3亿元次级永久证券（subordinated perpetual securities）定价，年利率是5.50%。这批永久证券预计于7月11日发行、7月12日在新加坡交易所挂牌交易。证券将以25万元的面额发行，没有固定的最终赎回日期。

3. 莱佛士教育集团（Raffles Education）和 Oriental University City Holdings达成买卖协议，以大约1148万瑞郎（约1727万新元）脱售4 Vallees Pte. Ltd.的75.39%股权。4 Vallees的主要资产是位于Nendaz的房产，Nendaz是滑雪区4 Vallees的一部分。

4. 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）股东Quarz再发出公开信，寻求新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）和新加坡金融管理局的支持，确保法律框架保护小股东能以公平的方式进行投票，以撤换信托的外部经理人。

5. 天阶控股（The Place）要求恢复交易。公司披露，截至6月30日，公司仍未就脱售或注资New Vision Holding，与先前签署条款书的任何一方达成买卖协议。