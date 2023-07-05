大士连路工厂狂烧 一消防员送院

大士连路一栋化学品工厂发生大火，一个足球场大小的厂房凌晨狂烧约四个小时后受控，一名消防员送院。

这起火患发生在星期三（7月5日）凌晨约2时零5分，地点是大士1连路11号的化学品批发商工厂Megachem Limited。

（视频由读者提供）

新加坡民防部队星期三早上8时10分在脸书贴文更新，指失火范围有一个足球场大小，火患主要涉及储存和分销化学材料的厂房。民防部队共出动了30辆应急车辆和约100名人员。

消防员一度部署了五支水枪和泡沫枪，以及两台无人驾驶消防机，用以防止熊熊大火蔓延。火势在凌晨约6时15分受控并扑灭，目前消防员正持续展开浇湿工作，避免余烬死灰复燃。

一名消防员救火时因出现晕眩症状，被送往黄廷方综合医院治疗。他当时意识清醒，身体状况也稳定，目前已出院休养。民防部队将持续监测这名消防员的健康概况。

SMRT也更新脸书贴文说，因火患而暂停的大士连路地铁站和大士西路地铁站之间的列车服务，目前已恢复正常。