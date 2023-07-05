因收紧货币政策对抗通胀 金管局上财年蒙受308亿元历来最大净亏损

因收紧货币政策对抗通胀，新加坡金融管理局2022／2023财年蒙受308亿元净亏损，这是金管局历来最大亏损。

不过金管局强调说，亏损不会影响政府动用金管局投资于净资产高达50%的预期长期实际回报的能力。

其中约70%或214亿元的净亏损，主要是由新元走强产生负面的货币兑换效应所致。新元走强意味着外币投资转换为新元的价值会下降。

金管局在星期三（7月5日）发布截至今年3月底的最新年报指出，市场环境严峻，债券和股市表现疲弱，金管局获得小额投资收益6亿元，但这被负面的货币兑换效应以及国内公开市场操作（money market operations）的利息开支所抵消。

金管局在这一财年三次收紧货币政策，以抑制通货膨胀压力。这导致新元兑我国官方外汇储备（Official Foreign Reserves，简称OFR）的货币升值，如欧元、日元、英镑和美元。

金管局局长孟文能在记者会上指出，负面的货币兑换效应不需要担忧，试图避免这个负面效应是没有意义的。

30%的亏损是因为金管局通过公开市场操作吸收银行系统里的多余流动资金，从而带来的利息开支。

这财年的总开支达137亿元，大部分来自金管局开支和国内公开市场操作的其他贷款的利息开支。随着新元利率与全球利率一同上升，金管局在执行公开市场操作时产生的利息支出增加。

孟文能指出，衡量金管局财务表现的恰当标准不是货币兑换效应，也不是利息开支，而是投资的表现。

尽管蒙受亏损，金管局的官方外汇储备保持强劲，把1910亿元的多余外汇储备转交给政府。

金管局在这财年没有对政府统合基金（Consolidated Fund）做出贡献，但会按过去取得的盈利做出4亿元的贡献。金管局蒙受的亏损不会影响政府动用金管局投资于的净资产高达50%的预期长期实际回报的能力。