我国通胀情况见顶 金管局调低今年整体通胀率预测

我国通货膨胀情况已明显见顶并放缓，通胀率今年底之前应该会进一步下滑。新加坡金融管理局下调今年整体通胀率的预测范围，从之前的5.5%至6.5%调低到4.5%至5.5%。

金管局局长孟文能（Ravi Menon）星期三（7月5日）在发布金管局年报和可持续发展报告的记者会上做出上述宣布。他指出，租赁单位和拥车证供应增加，应该会让这几个方面的通胀率在接下来放缓。与此同时，如果全球供应链没有出现新的冲击以及国内工资增长势头不变，通胀前景将趋向缓和。

至于今年核心通胀率的全年预测，当局维持在3.5％至4.5%的预测。

金管局和贸工部在6月23日发布的数据显示，包括私人交通和住宿成本在内的整体通胀率为5.1％，较4月的5.7％有所放缓。核心通胀10个月来首次降至5％以下，为4.7％。

孟文能指出，当局逐步收紧货币政策的措施物价有助抑制物价上涨的势头，并促使通胀率逐步下滑。不过，他强调，对抗通胀的战斗未结束，货币政策立场维持紧缩。

针对我国经济前景，孟文能说：“本地消费者需求增长展望变得低迷，我国经济运作的水平将稍微低于潜能。我国经济增长已在近几个季度中放缓。”

他指出，有鉴于外部前景疲弱，本地制造业和金融服务业预计持续处于低迷状态，而随着利率水平更高和工资增长放缓，面向国内的经济领域的增长也很可能变得缓慢。