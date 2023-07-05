美股休市中国经济数据不佳 本地股市早盘跌14.6点

美国隔夜股市因独立纪念日休市一天，市场缺乏指引，加上中国经济数据不佳，亚洲股市上午纷纷滑落。

本地股市星期三（7月5日）开盘横摆，随即下跌。截至中午12时，海峡时报指数报3189.17点，下滑14.6点或0.46％。

日本、韩国、香港和上海股市跌0.1％至1.4％。

IG市场策略师叶俊荣认为，今天市场的焦点将是联邦公开市场委员会（FOMC）的会议记录。

美国联邦储备局官员在上一次的政策会议调高对终点利率的预测。叶俊荣指出，在上一次的会议之后，美国发布的一些经济数据显示通货膨胀正放缓。

“市场须要从会议记录中获得更多资讯，才能被说服美联储有必要继续加息。”

在本地股市，三分之二海指股星期三上午走低，城市发展（CDL）、海庭（Seatrium）、华业集团（UOL）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）是少数上扬的指数股。

其中海庭和扬子江船业是交易最活跃的首几只股，截至中午涨2.42％和2.78％。

沙特阿拉伯和俄罗斯早前表示将减少石油产量和石油出口。沙特阿拉伯每日自愿减产100万桶的措施将延长至8月；俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）说，俄罗斯将在8月每日减少50万桶石油出口。

减产消息虽一度推动油价星期二（4日）涨了2％，但中国星期三发布的财新服务业采购经理指数显示，中国内需可能面对逆风，经济增长再度蒙上阴影。中国是全球最大的原油进口国。

中国6月份服务业采购经理指数为53.9，相较于5月的57.1，扩张速度明显放缓。指数高于50显示经济活动处于扩张，低于50则萎缩。